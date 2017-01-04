事業傳危機 蔡正元：太陽花的「翟神」怎麼了？

「翟神」翟本喬(右)創辦的和沛科技突傳經營危機，國民黨政策會執行長蔡正元嘆：太陽花的「翟神」怎麼了？ (資料照片)

「翟神」翟本喬創辦、擔任執行長的和沛科技突傳經營危機，可能裁員100多人，翟本喬已證實該消息。國民黨政策會執行長蔡正元在臉書大嘆：太陽花的「翟神」怎麼了？

蔡正元po文表示，願真神賜福「翟神」早日渡過難關！但提醒「翟神」在太陽花學運時反服貿等事，也希望「翟神」還記得當時所犯下的罪惡；並指「翟神」曾放話蔡正元支持誰繼任立委，「翟神」就要讓繼任者落選。結果，國民黨提名的李彥秀勝選，蔡正元譏諷「翟神」也只能吞曲棍球吧！

蔡正元指出，自吹自擂的高智商「翟神」，充其量也不過是另一個「灣生」，潮水退了才知道沒穿褲子！不過，蔡正元還是希望「翟神」的生意通過難關，請真神保祐！

(中時電子報)