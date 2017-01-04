中美亞太秀肌肉 美航母卡爾文森號將赴西太平洋

美國太平洋艦隊稱，該艦隊將在1月2日開始的1周內派出以核動力航母卡爾文森號為中心的航母打擊群奔赴西太平洋。日媒稱，此次派遣為計劃內的定期作戰，但似乎也有對中國在南海的行動進行牽制的目的。

《日本經濟新聞》4日報導稱，美國國防部發言人庫克在3日的記者會上表示，我們向包括南海在內的亞太地區派出航母和其他艦船，今後也將繼續。

據美國太平洋艦隊的消息，派遣目的是實施海洋安全保障作戰，預定在亞太地區實施對潛作戰等聯合演習。

報導指出，圍繞南海等問題，與美國對立的中國軍事力量增強正在進入新階段；大陸國防部2日發布消息稱，中國首次在南海開展「遼寧號」航母艦載機的起降訓練，大陸央視報導稱，遼寧艦以作戰編隊的形式挺進南海,徹底終結了美軍航母對南海的「壟斷」；另外中國「殲15」戰鬥機和直升飛機在遼寧艦甲板上起降，並實施了戰鬥訓練和空中加油訓練。

去年12月25日，遼寧號穿越連接沖繩、台灣和菲律賓的「第1列島線」，進入西太平洋開展訓練，這是遼寧艦編隊首次被確認到在西太平洋進行訓練，其目的被認為是彰顯實戰能力的提升，對下屆川普政權進行牽制。

(旺報)