中美亞太秀肌肉 美航母卡爾文森號將赴西太平洋
美國太平洋艦隊稱，該艦隊將在1月2日開始的1周內派出以核動力航母卡爾文森號為中心的航母打擊群奔赴西太平洋。日媒稱，此次派遣為計劃內的定期作戰，但似乎也有對中國在南海的行動進行牽制的目的。
《日本經濟新聞》4日報導稱，美國國防部發言人庫克在3日的記者會上表示，我們向包括南海在內的亞太地區派出航母和其他艦船，今後也將繼續。
據美國太平洋艦隊的消息，派遣目的是實施海洋安全保障作戰，預定在亞太地區實施對潛作戰等聯合演習。
報導指出，圍繞南海等問題，與美國對立的中國軍事力量增強正在進入新階段；大陸國防部2日發布消息稱，中國首次在南海開展「遼寧號」航母艦載機的起降訓練，大陸央視報導稱，遼寧艦以作戰編隊的形式挺進南海,徹底終結了美軍航母對南海的「壟斷」；另外中國「殲15」戰鬥機和直升飛機在遼寧艦甲板上起降，並實施了戰鬥訓練和空中加油訓練。
去年12月25日，遼寧號穿越連接沖繩、台灣和菲律賓的「第1列島線」，進入西太平洋開展訓練，這是遼寧艦編隊首次被確認到在西太平洋進行訓練，其目的被認為是彰顯實戰能力的提升，對下屆川普政權進行牽制。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。