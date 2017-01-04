半夜車子拋錨　警伸援手

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在金山分局交通隊警員協助叫車，順利幫助車子拋錨的簡男（右）安全返家。（李其樺翻攝）

簡姓民眾日前從花蓮開車欲返回三芝，行經萬里時車子突然故障拋錨，時值凌晨時分，四下無人，正一籌莫展之際，幸好金山分局交通分隊小隊長黃玉成、警員謝育真巡邏經過，協助簡男叫車，隔日再將故障車子送修，順利讓民眾安全返家。

(中時)