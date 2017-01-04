台中和平區農產運輸要道東崎路 趕在農曆年前完工
「道路不平、市府擺平！」台中和平區東崎路銜接東勢區及苗栗縣泰安鄉，為當地農產運輸要道；為改善路面情形，建設局去年11月啟動東崎路路平專案，自竹林派出所至下雪山坑，全長約3公里，4日起進行路面刨鋪，預計農曆年前完工；，給返鄉遊子及過年旅遊的民眾一條安全平坦的道路。
建設局長黃玉霖指出，和平區東崎路相隔大安溪，位於雪山溪、大安溪匯流處，北鄰苗栗縣，為苗栗縣泰安鄉前往東勢區、和平區達觀里竹林、達觀、桃山、香川等部落居民，對外唯一的道路。
建設局表示，每年11月有大量運輸農產的貨車往返東崎路至各區及外縣市，加上鄰近砂石工廠，常有運載砂石的重車大卡車來回輾壓路面，造成路面多處破損及嚴重龜裂，嚴重危及民眾行車安全，入夜後險象環生；經市議員蘇慶雲、蔡成圭等，爭取改善路面。
黃玉霖說，該局去年11月農民採收完甜柿後，即啟動東崎路路平專案，路基改善等前置作業已陸續完成，今日起進行路面刨鋪工程，改善道路面積約2萬4744平方公尺；並協助東崎路道路側溝16公里清淤工程；藉由路平專案，提高和平區觀光旅遊及路面品質。
(中時)
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