海大前副教授搞鬼 將上司帳號改成BITCH
國立台灣海洋大學一名郭姓前體育副教授，因擁有校方變更信箱帳號的權利，竟擅自將林姓女上司的信箱帳號改成「bitchlin」，後來警方追查IP鎖定郭女犯案，法官認為郭女不顧提攜之情惡搞上司，判處她50天拘役。
據判決書指出，38歲郭姓女子去年任職於海洋大學體育副教授，之後因故離職，她去年初在家中私自登入海大網站管理介面，並將林姓女老師的email帳號改為「bitchlin」，讓師生及外界在登錄師資介紹網頁上，都能在林女照片下方看到「bitchlin」等字樣。
不過林女起初根本不知道自己的學校信箱帳號遭更改，後來是學生發現後向她反映，她才氣急敗壞的向警方報案；但林女萬萬沒想到，將她的信箱改成「bitch」的人，居然是平日跟她談笑風生、感情還不錯的郭女，調查出爐後，林女相當吃驚，不敢相信惡搞她的人，就是身邊好友。
警方表示接獲報案後，隨即循IP追人，發現郭女涉有重嫌，員警找上門後，她隨即承認是自己偷改林女帳號，但她庭訊時表示自己是一時好玩亂改，沒想到會吃上官司「事情搞那麼大條」，事後她也離職離開校園。
地院調查，郭女坦承知道管理教師資料的帳號和密碼，並更改林女帳號，日前該案審理終結，依妨害電腦使用罪，判拘役50天，可易科罰金。
(中時)
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