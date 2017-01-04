城鄉學校結為伙伴共學，讓校園變大

教育部推動「城鄉共學夥伴學校計畫」。（林志成攝）

位在山上的南投仁愛國小及靠海的基隆仁愛國小結為「城鄉共學伙伴學校」，並在去年底讓兩校學生互訪，南投仁愛國小不少學生第一次到基隆及看到海，基隆仁愛國小學生則第一次學打獵、作陷阱，皆驚喜連連。

教育部自104學年起推動「城鄉共學夥伴學校計畫」，讓城市及偏鄉中小學互為結盟，進行課程、教學及行政人員交流，第一年有20校參加，今年第二年增為54校。

教育部今天舉行「城鄉共學攜手行，幸福相約共學趣」發表會，由共學學校交流影片溫馨開場，並由台北市及苗栗縣兩所同名夥伴學校「南湖國小」學生展示太鼓農家樂的特色才藝，象徵以城鄉共學突破地區的限制與藩籬。

教育部長潘文忠表示，因為少子化，不管城市或鄉村的學校，都面臨生源減少的問題，「城鄉共學夥伴學校計畫」讓校園變大，學生學習的範圍也更加多元、多彩。

潘文忠說，參與「城鄉共學夥伴學校計畫」的學校，都具有豐富且多樣的課程，可以跟結盟學校互補、共同成長。譬如台北市南湖國小的天文觀星課程與苗栗南湖國小的太鼓課程共學；桃園市石門國小的漁業養殖課程與新北市石門國小的高爾夫球及縫紉特色課程。

南投仁愛國小及基隆仁愛國小結為共學伙伴學校，南投仁愛國小校長陳麗惠表示，他們學校多數學生只接觸過溪、河，沒有看過海，去年10月25日至27日，全校師生近百人到基隆去，他們去參觀海洋科技博物館、吃了海鮮及到基隆仁愛國小交流，學生一路上驚呼連連。

陳麗惠指出，基隆仁愛國小有具特色的海洋文化課程，南投仁愛國小學生接觸後，他們回到學校寫的文章、畫畫內容不再只是山、溪、河，而是有更多海洋生物。

基隆仁愛國小教務主楊承哲說，他們去年12月9日到南投仁愛國小交流，學生第一次接觸到賽德

(中時)