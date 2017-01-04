女諧星抓下體不起訴 男偶像作證：未感到不快
韓國女諧星李世英上月初在19禁節目《SNL KOREA》，對鮮肉男團B1A4公然襲鵰，引來粉絲震怒，以性騷擾罪名將李世英告上警局，負責受理此案的首爾麻浦警局傳喚B1A4等人後，今(4日)表示，還原來龍去脈後，雙方並未肢體接觸，受害方也表示「沒有感到不快」，因此以不起訴處分。
上月初播出的《SNL KOREA》請來B1A4，在幕後花絮中，李世英向B1A4打招呼時，做出類似觸碰到對方下體的動作，引發熱議，網友更挖出Infinite、Block B也曾受其害，並以性騷擾罪名舉報李世英。
經過一個多月的約談後，今韓媒報導，警方宣布「沒發現有性騷擾的嫌疑」，發言人更表示：「B1A4因為李世英做了襲擊的動作，只是受驚才會做出相對保護動作，但雙方沒肢體接觸，也沒有造成不快，因此不起訴李世英，只後也不會再傳喚對方」，此案也算告一段落。
(中時電子報)
關鍵字：李世英
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。