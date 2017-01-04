女諧星抓下體不起訴 男偶像作證：未感到不快

李世英性騷擾一案最後獲不起訴。（圖／取自《OSEN》、新浪娛樂微博）

韓國女諧星李世英上月初在19禁節目《SNL KOREA》，對鮮肉男團B1A4公然襲鵰，引來粉絲震怒，以性騷擾罪名將李世英告上警局，負責受理此案的首爾麻浦警局傳喚B1A4等人後，今(4日)表示，還原來龍去脈後，雙方並未肢體接觸，受害方也表示「沒有感到不快」，因此以不起訴處分。

上月初播出的《SNL KOREA》請來B1A4，在幕後花絮中，李世英向B1A4打招呼時，做出類似觸碰到對方下體的動作，引發熱議，網友更挖出Infinite、Block B也曾受其害，並以性騷擾罪名舉報李世英。

經過一個多月的約談後，今韓媒報導，警方宣布「沒發現有性騷擾的嫌疑」，發言人更表示：「B1A4因為李世英做了襲擊的動作，只是受驚才會做出相對保護動作，但雙方沒肢體接觸，也沒有造成不快，因此不起訴李世英，只後也不會再傳喚對方」，此案也算告一段落。

(中時電子報)