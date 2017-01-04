一例一休客運班次減 藍委怒：南投縣變三等公民？

一例一休上路後衝擊各行各業，尤其運輸業也傳出大幅減班的現象，國民黨立委許淑華指出，國光客運將自元月4日起，大幅減少台北到南投、埔里和日月潭的班車共16個班次，然而南投縣沒有火車行駛，南投縣民到台北，往返台北只能依賴客運，「現在民眾往返台北的重要交通動脈被切斷，請問蔡政府的配套在哪裡？」

許淑華批評，蔡政府不顧爭議，將一例一休修法強渡關山，口口聲聲說要幫勞工多爭取加班費、增加休假減少工時，但勞工未蒙其利先受其害。更誇張的是，行政院長林全竟還大言不慚對媒體說「漲價是必然結果」，「這樣的行政院長、這樣的新政府，無法照顧勞工也罷，連最基本的通行權也被犧牲了。」

許淑華也控訴新政府危害到南投縣民的交通命脈，使南投縣民淪為三等公民。許淑華呼籲，新政府應該要體恤沒有鐵路及港口的南投縣民通行的權利，應該積極協助客運業者不要減班或協調其他客運支援該路線的行駛，並要求蔡政府出來收拾一例一休的爛攤子，維護南投縣民眾的交通權益。

(中時)