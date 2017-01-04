北韓洲際飛彈收尾 白宮：尚未有核載技術

北韓領導人金正恩1日表示，有關ICBM發射試驗的準備已進入最後階段。美國白宮發言人歐內斯特3日在記者會上強調，北韓尚未擁有將核彈頭小型化並裝載在洲際彈道飛彈（ICBM）上的技術；國務院發言人柯比也表達同樣觀點。

日本共同社4日報導，歐內斯特指出，為實現北韓無核化，美國總統當選人川普「傾聽軍方司令們的意見，摸索與中國、俄羅斯、日本與韓國的有效合作」很重要。

川普2日在推特上表示，北韓擁有能在導彈上裝載核彈頭並攻擊美國本土這一能力的事態「不會發生」。

將擔任川普政府白宮發言人的史派瑟3日表示，川普推文的意思是將切實做好防衛工作以保證（北韓飛彈）不會攻擊到美國本土。

(旺報)