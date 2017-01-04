張凱貞腸胃炎無力 深圳次輪止步

張凱貞在深圳女網賽第2輪出局。(資料照片／陳怡誠攝)

捷克女將小普莉絲可娃。(美聯社資料照)

「網球精靈」張凱貞在深圳罹患腸胃炎，4日於女單次輪面對世界排名第60、身高184公分的捷克美眉小普莉絲可娃（Kristyna Pliskova）根本使不出力，最後力戰47分鐘以1比6、2比6敗北，於深圳女網賽止步次輪。

「到深圳的第一天就腸胃炎，今天太嚴重，沒有力，本來想棄賽，不過還是打完了，」張凱貞賽後趕快收拾行李，要趕回台灣看醫生，希望不要影響到接下來的澳網行程。

張凱貞雖然沒能晉級8強，但新球季首站在深圳會外賽2連勝出線，會內賽首輪又撂倒世界排名56的格魯比琪（Viktorija Golubic），表現已經相當精彩。且4戰有3場經過身材高大的重炮手力量洗禮，對體型袖珍的張凱貞也是收穫。

張凱貞接下來將先回到台灣看病，隨即出征墨爾本投入澳網單打會外賽，希望順利打入會內賽，並突破個人女單第2輪的最佳成績。張凱貞曾在2012、2015年兩度闖過澳網會內賽頭關，可惜都在第2輪落敗，去年則在會外賽次輪出局。

(中時電子報)