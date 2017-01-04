國發會：經濟成長可望超越1.87%

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行政院發言人徐國勇今天表示，國內經濟穩定邁向復甦，院長林全指示擴大投資基礎建設與產業結構轉型。國發會說，今年經濟成長率應可超過1.87%。

徐國勇上午主持行政院會後記者會，他表示，全球經濟成長有復甦的跡象，國內經濟也穩健地邁向復甦，政府將順勢提出改革和推動措施。

徐國勇表示，林全指示未來施政將進行產業結構與社會結構轉型，並研議擴大投資基礎建設，以推動長期經濟發展。

國家發展委員會副主委龔明鑫說明，2017年全球經濟成長率為2.8%至3.4%，將優於去年，很多國家將以財政政策取代貨幣政策，作為刺激經濟發展主要工具。

龔明鑫分析，今年經濟風險主要有4點，一是美國準總統川普上台後，貿易談判態度轉趨強硬，可能造成負面影響；第二是美國政策造成美元走強，不利新興市場；第三是英國3月將進行脫歐程序，4、5月法國和德國選舉；第四是中國大陸經濟成長幅度可能偏低，且適逢領導階層改組，政策調整也值得觀察。

龔明鑫指出，台灣經濟成長穩定復甦，雖然成長幅度不高，但復甦情勢穩定，主計總處目前預估今年經濟成長率1.87%，高於去年，從趨勢上來講，景氣燈號持續往上走，加上行政院提出的經濟發展政策，經濟成長率應可超過1.87%。1060104

(中央社)