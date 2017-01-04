陸股早盤震盪走高 食品釀酒類股助攻

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中國大陸股市今天上午續漲，受食品釀酒類股助攻的影響，上證綜指早盤暫收小漲12.37點，逼近3150點，漲幅0.39%。深證成指上午盤漲0.78%。

大陸股市開盤漲跌不一。上海證券交易所綜合股價指數（上證綜指）以3133.79點小跌開出，隨後震盪走高，上午盤暫收3148.29點，漲12.37點，漲幅0.39%。

深圳證券交易所成份股價指數（深證成指）開盤報10264.43點，小漲開出，隨後一路震盪走高，上午盤暫收10343.37點，漲80.52點，漲幅0.78%。

大陸新浪網報導，陸股上午由食品、釀酒類股帶動上漲，朗源股份、金字火腿、蓮花健康、珠江啤酒、貴州茅台等個股漲幅超過3%。（中央社提醒您：開車不喝酒、喝酒不開車）1060104

(中央社)