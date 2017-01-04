英國駐歐盟大使請辭 脫歐進程添變數
英國駐歐洲聯盟大使羅傑斯今天請辭，對英國脫離歐盟的進程增加不確定性，尤其距離英國預定啟動脫歐協商只剩不到3個月。
法新社報導，深受器重的外交官羅傑斯（Ivan Rogers）預定10月結束4年任期，不過他在倫敦準備啟動歐盟里斯本條約第50條之際遞出辭呈。條約啟動後，英國脫歐程序需費時2年。
英國政府發言人說：「羅傑斯已提早數月請辭英國常駐歐盟代表的職位。」
「羅傑斯目前已決定在英國3月底啟動里斯本條約第50條之前，交接職權給當局指派的繼任者，我們感謝他過去3年多來的努力與奉獻。」
羅傑斯負責領導英國常駐歐盟代表團，該處代表英國在歐盟進行談判；他在2013年11月上任，2011年起曾任職時任首相卡麥隆（David Cameron）的歐洲顧問。
英國國會審查脫歐文件的委員會主席班恩（HilaryBenn）告訴英國廣播公司（BBC），羅傑斯請辭「並非好事」。
他說：「艱難工作將迅速展開，在那期間進行職權交接，還得視他離職的確切日期而定，這並不理想。」（譯者：中央社周莉芳）1060104
(中央社)
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