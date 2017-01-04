凱特上空照案 法國法院延期審理
因刊登英國威廉王子嬌妻凱薩琳（Catherine）上空照而挨告的6家媒體代表，開庭日期今天獲延至5月。這些裸照在英國引發軒然大波。
法新社報導，2名通訊社攝影記者的律師最近才接手此案，因此爭取到4個月時間來準備。
這個案子涉及凱特2012年9月與丈夫、英國王位第二順位繼承人威廉在南法度假時，被人拍到她只穿1件黑白比基尼褲的模糊上空照。
這些照片引發英國王室的不滿和英國人民的公憤，幾家報紙甚至拒絕購買這些照片。
法國免費報「20分鐘」（20 Minutes）報導，名人雜誌「Closer」率先刊出凱特上空照後，其他歐洲出版品如義大利「Chi」，愛爾蘭「每日星報」（Daily Star），以及瑞典和丹麥的姐妹刊物都跟進。
今天原本要出庭的6人包括法國「Closer」編輯、Closer母公司蒙達多利媒體集團（Mondadori）老闆、地方報「普羅旺斯報」（La Provence）的經理和旗下1名攝影記者、以及巴黎1家通訊社的2名攝影記者。他們被控侵犯隱私和共謀。
Closer編輯皮歐（Laurence Pieau）辯護公司在醜聞剛爆發時所採取的行動，說這些照片「一點也不驚人」。（譯者：中央社蔡筱穎）1060104
(中央社)
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