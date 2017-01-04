救火被控趁火打劫 台南消防局無奈
台南市歸仁區一戶透天厝民宅昨晚傳出火警，消防人員到場灌救並及時將屋內入員帶出火場。但事後有自稱屋主的人上網指控消防人員趁火打劫，讓消防局感到相當無奈。
台南市歸仁區一戶透天厝民宅昨晚11時左右傳出火警，台南市消防局接獲報案後，陸續調派12部各式車輛及28名消防人員到場救援；一度傳出屋內有2人受困，後來由消防人員及時把2人帶出火場。火勢在不久後撲滅，沒有造成傷亡。
不久後有人在歸仁地方的臉書社團上發文，指稱「今晚發生大火是我家，我要控告那些消防局人員趁火打劫，因為家裡一條十幾萬的金鍊子不翼而飛。」
不過，網友的回應多是在為消防人員講話。有人說消防人員辛苦幫忙救火還要被懷疑；也有人建議發文者先把文章撤掉，應把事情弄清楚再說。隨後這則發文雖被撤下，但已有人轉發到其他的臉書社團。
台南市消防局第五大隊副大隊長鄭誌峰表示，消防人員抵達現場時，民宅的2樓已有火煙冒出；消防人員趕緊進入火場把受困在2樓後方房間的2人帶出火場。今天看到這種沒有證據的指控，對忙著搶救人命的消防人員來說是很大傷害。
消防局指出，火場溫度常超過攝氏600度，金鍊子有可能因此被燻黑，比較難發現，已請屋主再次仔細找看看。1060104
(中央社)
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