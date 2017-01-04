藍質疑法案數過多 蘇嘉全籲執政黨檢討

立法院長蘇嘉全今天表示，臨時會一定要通過總預算案是朝野共識；法案則呼籲執政黨檢討不要提這麼多案，他以老舊房屋獎助條例草案表示，只要有一個黨團拉下協商根本過不了。

蘇嘉全上午召開朝野黨團協商臨時會相關事宜，因朝野黨團協商無共識，蘇嘉全裁示5日上午9時40分繼續協商，10時30分召開談話會。協商再無共識，由談話會表決之，另外，蘇嘉全裁示，各黨團預算提案至明天下午5時截止收件，6日開始協商預算。

蘇嘉全表示，今年度是對事、吵架最少的一個年度，通過的法案算是這幾屆以來最多的一次，召開臨時會是立委的權利，他個人希望臨時會能夠在比較平和、不是激烈對抗的情況下進行，或許「執政黨應該檢討一下要不要提這麼多的案子，但也不要侷限總預算一個案子」。

蘇嘉全說，如同時代力量黨團所建議，總預算案用大科目不是單一提案方式，盡量把提案數降到最低，各黨團可以說明理由，總預算案朝野黨團目標一致，臨時會一定要通過，但總預算案要通過，表決的量一定要減少，各黨團先做檢討。

他說，有意義且提出後會讓社會肯定的案子，這樣提案才有意義，總預算案應該沒有問題，考試院副院長人事同意權的行使，如果臨時會沒有通過，會延宕到4、5月，「如果院長身體不好，要副院長代理怎麼辦？」人事案可與總預算案併行協商，不衝突。

蘇嘉全說，都市危險及老舊建築物重建獎助條例草案只要有一個黨團拉下協商，根本過不了，民進黨團拿回去思考一下，他希望朝野黨團各自思考哪幾個法案要通過，能夠平和處理，盡早完成，不要真的搞到1月26日小年夜、12時也是一件很麻煩的事情，隔天就是除夕，大家都很忙，期盼用協商方式提早完成，不必開會開到26日。1060104

(中央社)