提案等於杯葛 江啟臣柯建銘言辭交鋒
朝野黨團協商召開臨時會事宜。民進黨團總召柯建銘說，盼國民黨最後不要再機械式表決；國民黨團書記長江啟臣則說，過去都有大量預算提案，不要再說「提案就是杯葛」。
立法院長蘇嘉全今天上午召集朝野協商，研商民進黨立法院黨團總召柯建銘等67人所提召開第9屆第2會期第1次臨時會相關事宜，國民黨團擬提出4000案預算刪減案。
民主進步黨立法院黨團總召柯建銘會後受訪表示，若總預算提早審查結束，臨時會就不用開到小年夜，希望國民黨不要最後還是機械性表決，「總預算可以到今年年底才過嗎？不可能」，還是要看國民黨是否願意協商。
柯建銘說，至於「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例」以及「證券交易條例」，都是政策決定，若要開公聽會也可以，有共識就通過，沒共識就再協商一個月，臨時會有院會也有委員會，「要善用每一分鐘」。
中國國民黨立法院黨團書記長江啟臣表示，提案量不是問題，重點是怎麼處理？提案是立委權利代表人民提案，無可避免提案會有重複性，而是朝野有無誠意好好審查，還是護航通過？新國會應讓人民有新氣象，國內經濟不好，每一分錢都應該花在刀口上。
他說，既然過去都有大量提案，執政黨不要隨便扣在野黨帽子「提案就是杯葛」，臨時會應以通過總預算案為最優先要務，不是假總預算之名，挾帶通過執政黨想要通過的法案，這是違背召開臨時會的宗旨與意義。1060104
(中央社)
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