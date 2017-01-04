連續2晚睡進香閨 郭雪芙爆出新歡是「他」

郭雪芙傳出新戀情。(本報系資料照)

宮以騰被週刊直擊連2晚夜宿郭雪芙香閨。(取自宮以騰臉書)

28歲宅男女神郭雪芙近來把重心放在大陸演藝圈發展，卻被爆私下來電台灣郎，與在新版《惡作劇之吻》飾演阿金的23歲宮以騰譜出姐弟戀，還被周刊直擊男方連續2晚夜宿郭雪芙香閨，兩人打得火熱。

郭雪芙過去曾與男模林靖哲傳緋聞，男方多次進出她家，這次又被拍到宮以騰連續在去年12月27日、28日直搗郭雪芙香閨，且都是待到隔天早上才離去，據《鏡周刊》報導，郭雪芙還被爆料在拍戲空檔，邊傳訊息邊偷笑，工作人員也認為郭雪芙應該有了新戀情。

(中時電子報)