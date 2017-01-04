安南醫院成立「保生健康促進中心」
安南區的身心障礙人口比例全台南市各區最高，海尾朝皇宮與美善基金會3年前成立「保生健康促進中心」提供弱勢族群的社區醫療服務，前年起有了安南醫院加入，增加義診與醫療講座，大大增加了社區健康醫療的深度，近日社區成果發表，感謝社區參與的志工。
蔡忠紘醫師說明，心智障礙者的退化能力比一般人提早約二十年，若以法定年齡65歲成為老人計算，心智障礙者在45歲即為老人。在大臺南市中，安南區的憨老人口僅次於永康區，人口比率卻是最高，醫療與社福資源也相對不足。
海尾朝皇宮3年前即與美善基金會結合，成立「保生健康促進中心」，除了提供社區居民醫療諮詢，也包括社區內的身心障礙者。首重高血壓與糖尿病兩大慢性疾病，另外也針對預防跌倒議題加強宣導。
這項社區醫療系統在衛生局的撮合下，前年有了安南醫院的加入，提供中西醫醫療講座與義診，如中醫電子耳針、針灸、骨質密度檢測、血糖、血壓、體適能活動等，讓社區醫療更臻完善。
「保生健康促進中心」成立3年，目標是健康促進與社區共融，讓安南區的民眾更加瞭解並接納社區內心智障礙者。近日舉辦年度成果展，台南市衛生局「保生健康促進中心」功能，為藏在社區角落的弱勢族群提供不少幫助。
(中時)
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