蘇寧200億併購天天快遞 提升配送力

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中國大陸零售及網購業者蘇寧雲商3日公告，子公司江蘇蘇寧物流將分兩次收購估值人民幣42.5億（近新台幣200億元）的天天快遞。蘇寧表示，此舉將強化最後一公里的配送能力。

根據蘇寧雲商發布的公告，此次收購分兩次完成，2016年12月30日，蘇寧以現金出資人民幣29.75億元收購天天快遞70%股份；剩餘的30%的股份作價12.75億元，將在交割完成後12個月內完成。

中新網報導，蘇寧近年物流方面進展快速，去年11月初「蘇寧雲倉」智慧物流基地亮相，12月又宣布成立物流研究院，並投入億元研發智慧技術，目前已經擁有8大全國性物流中心，47個區域物流中心，365個城市配送中心和6267個末端快遞網點。

天天快遞服務的客戶超過30萬家，2015年營業收入年成長50.6%，高於其他快遞公司如申通、圓通、韻達平均收入增幅的28.8%。

外界認為，蘇寧收購天天快遞可優勢互補，在電商激烈競爭的中國大陸，強化物流能提升核心競爭力。1060104

(中央社)