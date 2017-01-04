美殺人狂曼松 傳送醫病危
據媒體今天報導，因不明原因由監獄轉入醫院的美國著名的殺人狂魔曼松（Charles Manson），目前已病危。
法新社報導，據專門報導名流新聞的入口網站「TMZ」指出，高齡82歲的曼松，已從加州國王郡（KingsCounty）的州立科克倫監獄（Corcoran State Prison），轉送到位於南方100公里貝克斯菲爾德（Bakersfield）的一家醫院。
監獄的矯正官員拒絕評論相關報導，僅願證實曼松還沒死。「洛杉磯時報」則引述未具名消息來源，指曼松現已「病危」，但沒有說明詳情。
曼松帶領一個末日邪教在高檔地區犯下謀殺案，犯案地點大多在洛杉磯鄰近白人的地區。犯案目的竟歸咎於非裔美國人犯罪，並宣揚曼松所謂的「Helter Skelter」種族戰爭。
在犯下1969年的屠殺後，曼松已入獄服刑逾40年，在那次殺人案裡，知名導演波蘭斯基（Roman Polanski）的演員妻子泰特（Sharon Tate）遭殘忍謀殺，而泰特當時已近臨盆。
曼松與另4名所謂「曼松家族」的追隨者，因主謀犯下該起殺死7人的案件，於1969年被判死刑；但他們後來均被減刑至無期徒刑。（譯者：中央社陳亦偉）1060104
(中央社)
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