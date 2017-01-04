支付寶亮2016帳簿 上海人最愛花錢

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中國大陸第三方支付平台支付寶今天公布，2016年有4.5億實名用戶使用支付寶，71%採行動支付；廣東全年支付總額傲視全大陸，上海人均支付金額最高。

中新網報導，支付寶4日公布的「2016全民帳單」顯示，2016年有4.5億實名用戶使用支付寶。隨著用戶養成手機支付習慣，71%支付筆數是採行動載具，比例高於2015年的65%。

廣東的全年支付總金額傲視大陸各省級地區，占全大陸16%，隨後是浙江、江蘇。在人均支付金額方面，上海達到人民幣14.8萬元（新台幣約69.7萬元），是2015年的近1.5倍。

除了上海，浙江、北京、福建和江蘇的年度人均支付金額都邁入「10萬」時代。2015年僅有上海達到這個水準。

這份「全民帳單」還顯示，千禧世代成為大陸的消費主力。「80後」（1980年代出生）人均線上支付金額超過12萬元，「90後」行動支付比例接近92%。

此外，大陸的千禧世代到境外遊玩更愛自由行，而不是跟團；「90後」用戶外出用餐人數所占比例為46%，叫外賣更高達61%，若加上「80後」，比例達到85%。1060104

(中央社)