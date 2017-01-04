疑患愛滋男子血抹救護車 救護員選擇原諒
台北市昨天傍晚7時許，士林區社子島有民眾通知119，一名疑似患有愛滋病的男子需要救護，2名後港分隊的救護人員在車上已穿上防護衣，但該男子與朋友飲酒，身上已經受傷流血，但自己也弄不清楚為何受傷，見救護車到場，開始攻擊救護車，將後門的雨刷扯下，血液塗抹在救護車側邊。經救護人員通知其他分隊支援，等候當事人情緒冷靜，再將他送醫救治。
該名男子疑似與朋友飲酒發洩情緒，昨天晚間7點多，民眾通報因疾病需要救護，但該名男子見救護車到場，情緒更加激動，攻擊救護車左側玻璃，造成玻璃凹陷，包括前後雨刷等毀損物品，租估維修費用約2萬元。
整起糾紛折騰了半個多小時，救護人員將男子送往新光醫院救治，經歷整起攻擊事件的救護人員，認為當事人患有重大疾病，對於他的攻擊行為，選擇原諒他，並未提出告訴，不過救護車的維修費用，分隊還在考慮等男子清醒後對他求償。
(中時)
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