任賢齊越野賽撞樹受傷 搭直升機送醫治療

任賢齊參加越野賽撞樹受傷，送醫無大礙。(圖/任賢齊臉書)

DAKAR世界級越野賽開跑，參賽選手必須克服嚴峻氣候及地形，因此被外界堪稱是「最艱苦的耐力賽」，不過卻傳出歌手任賢齊參賽時，竟撞上大樹受傷送醫，目前正於阿根庭療傷。

任賢齊人正於阿根廷休養。(圖/任賢齊臉書)

任賢齊在第二賽段快要終結時，騎乘的電單車竟撞向大樹，導致整個人飛出車外受傷，根據他長途電話中表示，當下是直接搭乘救援直昇機回大本營，透過X光以及超聲波檢查診斷，確定沒有骨折以及內出血‭，僅受了腰傷，短期之間不能搬重物以及行房。

任賢齊也透過長途電話報平安，表示目前沒有大礙，正接受專業醫療團隊照顧，要大家不用過於擔心，不要因為腰傷不能發車，賽事提早宣告結束，對此讓他直呼好不甘心。

(中時電子報)