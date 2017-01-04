台商設廠 促印度成蘋果手機第3組裝國

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隨著台灣廠商在印度設立廠房，準備為蘋果組裝生產iPhone，印度因此將成為蘋果在全球第3個進行iPhone最後組裝的國家，是蘋果最重要據點之一。

蘋果公司在全球除了在巴西有一組裝廠外，所有蘋果最暢銷產品的組裝生產，都在中國大陸。

蘋果擁有相當複雜的供應鏈，包括智慧型手機iPhone、平版電腦iPad、數位音樂播放機iPod和Mac系列電腦都是第三方提供零組件及負責組裝生產。

「印度時報」（The Times of India）指出，這些零組件供應商遍及28國，在766家供應商中，有346家供應商位於中國大陸，有126家位於日本，有69家位於美國。

位於中國大陸的零組件製造供應商中，許多關鍵零組件是由台商設在大陸的工廠生產製造。

在這些供應商生產iPhone的零組件後，過去都集中送到中國大陸和巴西組裝；但在台灣緯創準備在班加羅爾設立廠房，準備明年4月投產，組裝生產iPhone，印度將成為蘋果全球第3個iPhone組裝生產基地。

此外，鴻海集團旗下富士康在答覆印度媒體詢問時也表示，將在今年啟動在印度總理故鄉古茶拉底省首府阿默達巴德（Ahmedabad）生產iPhone，並同時考慮在鄰近新德里的古爾岡設廠。

印度是蘋果公司iPhone去年在全球成長萎縮中，唯一快速成長的市場，也是全球智慧型手機成長最快的市場，蘋果執行長庫克（Tim Cook）去年5月訪問印度會見總理莫迪後，就表明在印度製造iPhone等產品，是尋求在印度擴張、壓低產品價格的廣泛策略之一。

市調公司IDC市場分析師辛赫（Jaipal Singh）表示，印度勞動力成本比中國大陸便宜，在印度設廠生產是有道理的。

不過，雖然響應印度政府「來印度製造」（Make in India）政策，但蘋果在印度生產iPhone似乎無法享有印度政府提供的特殊待遇及放寬本地採購規定。

印度商業部匿名資深官員答覆「Live Mint」網站問題時說，由於其他公司未提出與蘋果類似的要求，如果向蘋果提供稅務優惠將造成對其他已在印度設廠製造的智慧型手機公司形成歧視，因此不可能單獨給蘋果特殊待遇。1060104

(中央社)