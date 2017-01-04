大紐約僑學界歡送王映陽 離情依依

我要評比

大紐約僑學界今晚在法拉盛以盛大餐會歡送即將離任的華僑文教中心主任王映陽，現場離情依依，還播放一段記錄過去2年工作點滴的影音，讓她發言時幾度感動哽咽。

王映陽近日將返台調任僑委會參事，遺缺由僑教處專門委員黃正杰接任。巧合的是，2人先後皆曾服務於駐溫哥華辦事處僑務主任。黃正杰今天深夜抵紐約履新，7日舉行交接儀式。

僑社對台灣的支持，令王映陽印象深刻，過去2年豐富了人生經驗。儘管大紐約僑情複雜，但老新台僑彼此共同合作、為台灣打拚的精神，相當難能可貴。

王映陽細數大紐約僑界1年近800場活動，春節約有80場僑宴，在在考驗僑務人員的耐力與體力，見證了紐約僑界的活力。1060104

(中央社)