飛安世界排名 長榮排第6 華航第60

2017年世界安全航空公司排行，台灣長榮航空高居第6名，華航排名則落在第60位。 (資料照片)

德國「航空事故資料評估中心」（JACDEC）公布2017年世界安全航空公司排行，台灣長榮航空高居第6名，華航排名則落在第60位。

據《中央社》報導，德國航空事故資料評估中心（JACDEC）針對全球航空公司進行飛安調查，2017年排行為：第1名，香港國泰航空，第2名，紐西蘭航空，第3名，中國大陸海南航空，第4名，卡達航空，第5名，皇家荷蘭航空公司；台灣長榮航空排名第6，華航位居第60名。

對飛安排名落後，華航表示，德國航空事故資料評估中心（JACDEC）評估的依據包括航空公司成立年分、機隊的新舊和過去的飛安紀錄，華航近年來在飛安上的努力是有目共睹，未來也將持續引進新機，精進飛安，提供旅客最好的服務。

(中時電子報)