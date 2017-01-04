腦溢血「沒死也成植物人」 主播劉珊玲奇蹟復原拚復出
今年39歲、出身台灣的鳳凰衛視美女主播劉珊玲，2014年7月25日早晨，突然在香港住處昏倒，緊急送醫撿回一命，病因是過勞導致血管動脈瘤爆裂，也就是腦溢血，當時陷入昏迷的她，一度被醫生診斷「沒死也變成植物人」，沒想到如今她奇蹟復原，甚至打算在今年回歸鳳凰衛視。
劉珊玲2年多前因腦溢血陷入昏迷16天，雖記憶力也沒問題，但幾乎忘了如何咀嚼、說話，病情嚴重，據《蘋果》專訪，她在家人「不捨得放棄」的悉心照顧下，健康狀況在2015年開始逐漸好轉，對比於1年半前她還躺在病床上全身插滿管子，如今的狀況堪稱奇蹟。
劉珊玲現在外型也依然漂亮，腳步還算輕盈，雖說話速度較之前慢，但思緒仍相當清明，她表示，去年5月曾回鳳凰衛視看看老同事，順道上了主播台試播15分鐘，狀況還OK，就是有些咬字受到影響，於是她積極找正音老師幫忙上課，滿心希望能回歸主播台，這成了支持她復健最大的動力，她也表示老闆劉長樂「就甘心」，在她生病後，竟表示隨時歡迎她回去工作，打算讓劉珊玲主持預錄節目就好，以減少工作負擔，照顧下屬的心意讓人感動。
(中時電子報)
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