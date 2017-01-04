汽燃費維持隨車徵收 交通部霸氣4點說明

我要評比

公共政策網路參與平台提議「汽燃費隨油徵收」，交通部今發布新聞回應，仍維持隨車徵收，但會請運輸研究所專案研究隨油徵收相關影響。以下將交通部說明整理成4大重點。

1.汽燃費用於道路養護，而非節能減碳：

交通部表示，汽燃費用於公路養護、修建及安全管理所需經費，本質為道路使用費，與多數民眾認為汽燃費依燃料使用量課徵，以達到節能減碳及空氣污染防制不同，目前燃料油已有附加空污費。

交通部說明，現階段隨車徵收的費率，是依據每車每日平均行駛里程與用油量推估，其徵收精神仍為隨油徵收，並未改變。

2.電動車收不到汽燃費，形成低所得補貼高所得者：

交通部指出，隨著非汽柴油車輛（如電動車等）的發展，車輛用油多寡，與道路養護修建及安全管理經費來源的關聯性，已非必然。

因此，交通部說，如果隨油徵收，非用油車及節能車輛價格高於一般汽柴油車，所得較低者較買不起，將造成低所得者需負擔較多汽燃費，衍生低所得者補貼高所得者，負擔養路費用的不公平現象。

3.未收氣燃費油恐流竄，讓未用路者還要出錢養護道路：

交通部說明，台灣採隨車徵收，主要是基於以前採隨油徵收，所導致非車用油流入市場，造成市場混亂，弊端叢生而調整。

交通部指出，一旦車用油及非車用油存有價差，不論管理稽查方式為何，因人性追求低價的心理，無法避免未課徵汽燃費油品的流用及轉售問題。將導致短徵收費，需由國庫款增加挹注道路養護費用，衍生另一個不公平現象──非道路使用者補貼道路使用者。

4.隨油徵收恐造成行政成本大增又擾民：

交通部說明，若採隨油徵收，加油時須區分徵收對象為使用道路車輛，也就是說，農漁機械、民生、工業等非車輛用油，須建構複雜身分辨識，及用途證明作業機制，否則會產生適法問題，整合難度高且擾民。

交通部表示，現行徵收方式，可依車輛使用人依據平均用車習慣共同分擔道路養護、管理費用，尚屬簡易合理。

(中時)