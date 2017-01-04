陳喬恩拍《命中》爆紅 吐背後選角秘辛
女星陳喬恩近年將事業重心移往大陸，和王凱合作《放棄我抓緊我》獲得廣大人氣，還被傳假戲真做，近日她則受訪表示工作忙，一年365天有350天都在拍戲，根本沒時間修戀愛學分，談及昔日讓她爆紅的《命中注定我愛你》，她也大方表示當時能接到這部戲，其實是因為台灣女演員大多不願意演未婚媽媽。
據《新浪娛樂》報導，陳喬恩以多部戲劇在大陸人氣暴漲，相對的代價就是「一年365天，350天都在拍戲」，無奈說天天都穿著戲服工作，「連穿自己衣服時間也沒有，更沒時間交男友」，幸好家人體貼從未催婚，她本人也對感情順其自然，「只是緣分未到」。
陳喬恩2008年因和阮經天演出《命中注定我愛你》紅遍亞洲各地，她透露當年演完《王子變青蛙》後曾遇到迷惘期，接了唱歌、主持工作，卻不清楚方向，直到演了《命中注定》，才奠定地位，她也爆料：「能接這部戲是因為台灣女藝人都不願意演未婚媽媽」。
(中時電子報)
關鍵字：陳喬恩
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