過好年 高雄三鳳中街拚買氣抽汽車

農曆春節將近，高市府經發局推出的「2017高雄過好年」活動，提供獎項總金額超過新台幣500萬元，只要下載「高雄雄好康」App就可掌握最新、最優惠的購物資訊。

拚買氣比手氣，經發局鼓勵消費者於106年2月1日前在「高雄地區不限金額」的消費發票或店家抽獎券，就有機會抽中價值超過80萬元的豪華休旅車，還有機車、國外來回機票、智慧型手機等多項好禮，總價值逾500萬元的好康。

「2017高雄過好年」活動結合三鳳中街、新堀江商圈、光華觀光夜市、忠孝觀光夜市、六合國際觀光夜市等商圈舉辦聯合行銷會，宣示啟動過好年活動。

經發局預告市長陳菊將在會8日下午到三鳳中街發送金雞小紅包，鼓勵民眾到三鳳中街採買年貨，也踴躍掃描「2017高雄過好年」QR code拿好禮，下載禮有百貨禮券、手機及一卡通紀念卡。

只要民眾在2月1日前在高雄市不限金額消費發票或店家抽獎券，就有機會抽中豪華休旅車、機車和國外來回機票等好禮。

中街商店街區管理委員會主委陳玉童大力行銷中街年貨貨色齊全、不怕貨比貨，鼓勵在三鳳中街採買還可抽福袋、拿好康。1060104

(中央社)