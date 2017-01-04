林佳龍視察軍功國小 關心在地教育
台中市北屯區軍功國小正在規劃興建第4期校舍，市長林佳龍今天前往視察新校舍基地，他說，希望孩子都能就近入學，達成適性揚才、獲得最好教育的目標。
北屯區軍功國小位處10期與?子重劃區內，隨著台74線快速道路開通，住宅持續興建，區內居住人口及國中小學童也日益增加，原有校舍已不敷使用。因應就學需求，台中市政府於去年規劃興建軍功國小第4期校舍，預計107年完工使用。並從今年起編列預算執行?子地區新設校工程計畫，預計109年完工。
林佳龍表示，雖然現今社會面臨少子化，台中升格直轄市後人口持續增加，每年約成長2萬人，軍功國小位處重劃區內，加上台74線快速道路讓交通便利發展，北屯區大樓陸續興建，但學校空間不足。
林佳龍指出，基於孩子的成長不能等，市府推行「1加1」工程計畫，包括在軍功國小興建第4期校舍舒緩短期壓力，及中長期規劃在?子地區興建新學校，2項工程總預算約2億5000萬元，均由市府編列預算進行。
林佳龍表示，中市今年在教育部分的預算增加近46億元，其中37億元來自教育部補助國立高中職改隸經費，另外市府投入近10億元預算，希望以5年50億元推展十二年國教及高中職改隸，希望孩子都能就近入學，達成適性揚才、獲得最好教育的目標。
軍功國小校長林淑玲表示，近幾年學生人數大幅增加，學校面臨就學及轉學問題，感謝市府編列預算興建第4期校舍，以5層樓建築為規劃，未來完工後，將有15間教室，做為一般教室及專科教室使用，可因應空間需求、分散現有班級人數，提升老師教學與學生學習成效，期待新校舍落成啟用。1060104
(中央社)
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