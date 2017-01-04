議員爆小學課程教導自慰 真相是這樣

台北市議員汪志冰與多名家長今天抨擊有小學在課堂教導「什麼是自慰」，教育局事後強調，這本教材來自學童常提的420個兩性問題，而自慰只是其中一項議題，籲用健康的態度來看待。

汪志冰上午指出，有小六的性別教育課程引用教育局編印的「校園談性-國小兩性教育資源手冊」，手冊中載明「撫摸生殖器官而感到舒服的行為，稱之為自慰」、「自慰是正常的，是成長期間重要的一部分」，甚至讓男女一起討論自慰，有家長感到擔憂。

記者會現場聚集逾30名家長，有家長代表除了反對不當性平課程外，也高呼「反對同志教育進入校園」，場面一度火爆。

教育局事後向記者說明，這本手冊於民國89年12月出版，是來自台北市123所國小問卷的調查整理，意即是「這些還尚未進入青春期的學童們，對兩性議題有什麼樣的好奇，所提出的問題」，因此由性平小組將420個疑問濃縮成120個問題，以Q&A形式出版宣導正確觀念。

教育局強調，議員指稱的「什麼叫自慰」，是在這本手冊第88頁，除了解釋什麼是自慰外，另外一頁還特別強調「自慰是許多事的一種，因此沉迷其中而忽略了其他事，實在划不來」，是正反並陳的論述，並未鼓吹自慰。

手冊中還向學童解釋「怎麼知道月經何時來」、「什麼是夢遺」、「保險套做什麼用的」、「什麼是性騷擾」、「男生也要做家事嗎」等Q&A。其中還有「女生可以當總統嗎」，答案是，「當然可以，世界上已經有越來越多的女性領導人」，顯示都是正確的觀念、常識，並未偏頗。

一名梁姓家長認為，現在是網路的時代，難以避免孩童接觸到不良資訊，為了避免小朋友有不當的摸索，學校適時、漸進式給予正確性觀念傳授是重要的，對於手冊中的內容也都相當正面、正確，並沒有想像中的這麼誇張。1060104

(中央社)