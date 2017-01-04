貓咪咕嚕咕嚕聲 動物行為治療師：幸福感
動物行為治療師戴更基今天在臉書上說，貓咪的咕嚕咕嚕聲（Purr），除了滿足、輕微的焦慮時會發出，在慢性疾病之後進入死亡之前也會發出，是一種幸福感。
家中有養貓咪的民眾，對於貓咪發出的咕嚕咕嚕聲（Purr）一定不陌生，但為什麼貓咪會發出這種聲音呢？
動物行為治療師戴更基今天在臉書上表示，貓咪的咕嚕咕嚕聲（Purr），除了滿足、輕微的焦慮時會發出，貓咪在慢性疾病之後進入死亡之前，都還是會發出這種咕嚕咕嚕的聲音，那並不是滿足也不是焦慮，而是一種「幸福感」。
戴更基說，如果要擬人化來談論，那麼「咕嚕咕嚕」的聲音就如同人類的「笑容」。研究也發現當人類存在的時候，貓咪很常會發出「聽不到聲音」的咕嚕聲。1060104
(中央社)
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