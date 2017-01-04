受傷因公延後就醫 國民黨探視金湖鎮長
金門縣金湖鎮長蔡西湖在莫蘭蒂風災期間，因救災不慎滑倒，導致右手韌帶拉傷；但他忙著災後重建，最近才低調赴台就醫。國民黨金門縣黨部主委林芳旋今天探視，祝他早日康復。
林芳旋是在縣黨部志工團副團長陳炳仁、顧問董水輪、書記長陳志強、金湖民眾服務社主任暨金湖鎮民代表陳向鑫等人陪同下，到金湖鎮公所探視蔡西湖，贈送水果禮盒，慰勞他的辛勞；老農莊食品董事長董水輪也致送食品禮盒，表達關心。
軍旅生涯曾投入台灣九二一大地震救災的林芳旋說，蔡西湖在去年9月莫蘭蒂風災期間，不分晝夜的投入救災工作，鎮民有口皆碑；他與基層各鄉、鎮長的表現，一樣獲民眾肯定。林芳旋也感謝蔡西湖擔任國民黨金湖區黨部主委，協助推展黨務工作的辛勞。
蔡西湖感謝各界親友對他傷勢的關心，他說，若國民黨有需要他協助的地方，不管出錢或出力，他會盡力幫忙。
談到黨內紛擾多時的黨主席選舉，蔡西湖說，各種選舉黨內初選機制十分重要，可讓有心出來服務的同志能提早布局，甚至互相幫忙；他十分關心選舉時程，盼望國民黨在黨主席選後能穩健、團結往前行。
林芳旋則是說，中常會最近通過的106年四項黨職人員選舉，對黨員行使黨權訂定相關資格規定；他希望黨員踴躍繳納黨費，回（恢）復黨權，與黨共同打拚。1060104
(中央社)
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