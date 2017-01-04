吃重鹹少喝水 輸尿管卡2公分結石
一名46歲男性，工作常流汗、水卻喝得少，平時又愛吃重鹹食物，7年前開始，輸尿管、腎臟年年都結石，導致劇烈腰痛、血尿，近期甚至在輸尿管發現將近2公分結石，引發腎水腫。
收治患者的書田診所泌尿科主任周固今天表示，一般而言，只要結石超過0.5公分，就會使用體外震波等方式治療，情況較嚴重時，會放置「輸尿管導管」（雙J管）排除輸尿管阻塞、維持通暢，通常3個月內就會視病情取出或更換。
周固說，該名患者因工作忙，總是把大顆結石清掉就沒再回診，加上水喝不夠、吃得太鹹等飲食習慣，輸尿管和腎臟每年都會反覆結石2到3次，日前因為出現血尿、左腰劇痛，才發現腎臟又有8顆結石，輸尿管更有顆1.9公分結石，造成輸尿管阻塞，並放置雙J管治療。
才不到3個月，他仍持續出現腰痛、發燒提早回診，發現輸尿管中有多顆結石堆積引起阻塞，雙J管表面也有結晶體附著，拔除有困難，只好再次進行輸尿管鏡碎石手術，把附著的結石擊碎，才更換新的雙J管。
周固提醒，尿路容易結石的民眾，每天的排尿量應達1500cc，飲食上建議少吃豆製品、菠菜等含草酸的食物，吃火鍋時最好別喝湯，可降低復發機率；另一方面，多喝水也可預防結石，正常的尿液應呈淡黃色，但若是發現尿液顏色變深且味道很重，代表水喝太少，應多補充水分。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。