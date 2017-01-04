吃重鹹少喝水 輸尿管卡2公分結石

一名46歲男性，工作常流汗、水卻喝得少，平時又愛吃重鹹食物，7年前開始，輸尿管、腎臟年年都結石，導致劇烈腰痛、血尿，近期甚至在輸尿管發現將近2公分結石，引發腎水腫。

收治患者的書田診所泌尿科主任周固今天表示，一般而言，只要結石超過0.5公分，就會使用體外震波等方式治療，情況較嚴重時，會放置「輸尿管導管」（雙J管）排除輸尿管阻塞、維持通暢，通常3個月內就會視病情取出或更換。

周固說，該名患者因工作忙，總是把大顆結石清掉就沒再回診，加上水喝不夠、吃得太鹹等飲食習慣，輸尿管和腎臟每年都會反覆結石2到3次，日前因為出現血尿、左腰劇痛，才發現腎臟又有8顆結石，輸尿管更有顆1.9公分結石，造成輸尿管阻塞，並放置雙J管治療。

才不到3個月，他仍持續出現腰痛、發燒提早回診，發現輸尿管中有多顆結石堆積引起阻塞，雙J管表面也有結晶體附著，拔除有困難，只好再次進行輸尿管鏡碎石手術，把附著的結石擊碎，才更換新的雙J管。

周固提醒，尿路容易結石的民眾，每天的排尿量應達1500cc，飲食上建議少吃豆製品、菠菜等含草酸的食物，吃火鍋時最好別喝湯，可降低復發機率；另一方面，多喝水也可預防結石，正常的尿液應呈淡黃色，但若是發現尿液顏色變深且味道很重，代表水喝太少，應多補充水分。1060104

(中央社)