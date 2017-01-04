印度10大城職場性騷擾 新德里居冠
被印度媒體稱為「強暴之都」的新德里又有新封號，那就是「性騷擾之都」。最新一份調查顯示，有63%的職場性騷擾案發生在新德里，是婦女工作最不快樂的地方。
印度律師協會去年4月到10月在印度全國10大城市進行7個月的調查，以評估印度職場性騷擾的嚴重性。
調查結果發現，在接受調查的6092個案例中，有63%的職場性騷擾案發生在新德里，孟買和班加羅爾則緊跟在後，是印度10大城市中性騷擾案發生比例最高的前3個城市。
這些職場性騷擾狀況，包括男同事向女同事要求做愛、男同事不適當地觸碰女同事身體，或是在辦公期間發表猥褻言論。
調查結果也發現，印度職場性騷擾發生比例最高的是資訊科技（IT）業，其次是教育、媒體和法律等行業。
調查指出，有68.9%遭性騷擾的被害人不敢向上司投訴，主要是印度社會對遭性騷擾者的汙名化（如指責被害人穿著太暴露、行為不檢點），對投訴機制缺乏信心，以及恐懼與尷尬。
調查還發現，許多在印度的企業不清楚印度政府曾頒布「2013年職場性騷擾婦女法案」的處理職場性騷擾程序，也有65.2%的申訴人不知道相關規定。1060104
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。