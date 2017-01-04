印度10大城職場性騷擾 新德里居冠

被印度媒體稱為「強暴之都」的新德里又有新封號，那就是「性騷擾之都」。最新一份調查顯示，有63%的職場性騷擾案發生在新德里，是婦女工作最不快樂的地方。

印度律師協會去年4月到10月在印度全國10大城市進行7個月的調查，以評估印度職場性騷擾的嚴重性。

調查結果發現，在接受調查的6092個案例中，有63%的職場性騷擾案發生在新德里，孟買和班加羅爾則緊跟在後，是印度10大城市中性騷擾案發生比例最高的前3個城市。

這些職場性騷擾狀況，包括男同事向女同事要求做愛、男同事不適當地觸碰女同事身體，或是在辦公期間發表猥褻言論。

調查結果也發現，印度職場性騷擾發生比例最高的是資訊科技（IT）業，其次是教育、媒體和法律等行業。

調查指出，有68.9%遭性騷擾的被害人不敢向上司投訴，主要是印度社會對遭性騷擾者的汙名化（如指責被害人穿著太暴露、行為不檢點），對投訴機制缺乏信心，以及恐懼與尷尬。

調查還發現，許多在印度的企業不清楚印度政府曾頒布「2013年職場性騷擾婦女法案」的處理職場性騷擾程序，也有65.2%的申訴人不知道相關規定。1060104

(中央社)