楊采妮「被照顧得很好」 喜公開5月孕肚照
楊采妮與愛情長跑16年的男友邱韶智結婚以來，日前終於透過經紀人證實懷孕消息，讓許多粉絲驚喜不已！她今（4日）終於曝光孕肚，更說老公「都很期待產檢」，楊采妮也向粉絲掛保證「我被照顧得很好。」
楊采妮今早放上與老公的合照，兩人還開心的摸著孕肚，讓不少粉絲這才終於覺得「女神真的懷孕了！」她更笑稱「家裡那位新手爸爸，總是非常期待每一次的産檢，他說這是目前可以看到寶寶的唯一方法。」透露出為人爸媽的喜悅。
而對於外界高度關注她的孕事，楊采妮也說「謝謝所有親愛的朋友、影迷以及記者朋友的關心，我被照顧得很好。」更坦言有很多好姊妹傳授寶貴經驗，「你們的祝福都被我收藏在心底裡，感覺溫暖和幸福！」
(中時電子報)
關鍵字：楊采妮
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