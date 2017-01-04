中共第五艘082II掃雷艇入列

中共第五艘082II型掃雷艇東港號入列服役。（中國軍網）

據《詹氏防衛周刊》報導，中共第五艘082II型掃雷艇已經於12月30日進入北海艦隊服役。

這艘掃雷艇被命名為東港號，根據美國海軍情報機構的評估，可搭載三台100噸的無人水面載具執行掃雷任務。082II型掃雷艇排水量為600噸，首艘艦艇於2005年進入解放軍海軍服役。伴隨著第二艘在2001年入列，剩下的三艘082II則在過去的18個月內陸續被分發到現役部隊。

第五艘082II型掃雷艇被命名為東港，指的並不是台灣屏東的東港，而是位於遼寧省丹東的東港市。

(中時電子報)