【慾海專欄】男性的X出執念

「X出片」基本上可視為一種在AV上掛Turbo的概念，素人掛中出可使銷售加三級，清水變雞湯。(中時資料照片)

「中出」這兩個字指涉的意義相當多元，網民們對此也曾多所探討，包括「教父」電影中的經典台詞：「柯里昂中出了一個叛徒」，或是三國演義中的名句：「人中出呂布，馬中出赤兔」等，但最為男性所認識的「中出」，當然還是東洋謎片中的一種類型，而此「中出」類型在日本AV產業中幾乎就跟人中呂布和馬中赤兔一樣的所向披靡，勇冠三軍。

「中出片」基本上可視為一種在AV上掛Turbo的概念，素人掛中出可使銷售加三級，清水變雞湯；走下坡的一線女優掛上「中出解禁」即可讓人氣飆高，買氣回春，也難怪近年來以中出為主題的AV作品可謂野火燒不盡，春風吹又生。為什麼中出會有如此強大魔力？原因很簡單，因為AV的產製，本來就是為了滿足廣大男性觀眾的渴望及需求，對男性來說，「中出」代表的可不是簡單的一種愛情動作而已，而是把男性想支配和佔有女性的欲望，在影片內用最具體化的方式表現出來。

因此，男性對於「中出」總會產生徹底支配和擁有女性的想像，並產生一種超越單純進進出出的滿足感，這股滿足感來自於一種雄性想要留下自己「種」的生殖本能，一種在女性身上留下自己的種，進而達成將對方變成所屬物的原力，有看Discovery的朋友就瞭解我在說什麼，更簡單說，男性在看中出片時都在腦補著「哈哈哈！這下子妳的身子就是我的了！」的山大王情節。

就是因為這股執念，使得現在東洋謎片即使早已琳瑯滿目如滿漢全席，各種口味、菜色樣樣俱全，但「中出」這橋段卻始終跟料裡中的調味料一樣，看似尋常卻格外重要！試想炒飯少了鹽或胡椒就算吃進了口也有些食之無味，但東西再好吃也得有節制，尤其是會「無意中出人命」的事更得格外當心。現在許多常看AV的血氣方剛小鮮肉們，看著劇中女優頻繁地被中出，恐怕會誤以為中出這動作似乎很稀鬆平常沒甚麼，每每想到此慾海燈塔我總不禁冷顫直打！雖說情色產業老愛挑戰著文明社會的道德底線，但宣導正確性觀念也是我們的責任之一，完全沒考慮懷孕風險，而只會跟著學習模仿，這將是非常大且嚴重的錯誤。

在AV業界，中出的拍攝可不是那麼簡單！你想想看，女優在拍攝時一直被非男友或老公的人中出卻不會懷孕，這背後豈能沒詐？原來，女優在接到拍攝中出片的腳本時，劇組會在事前先詳細說明並徵得女優同意，這份詳細說明包括：女優必須理解即使吃了口服避孕藥，還是有1%的風險會懷孕，如果女優能接受，劇組才會進行真正的「中出拍攝」。但假如女優連1%的風險都不願意承擔，這時片場就會改為進行「擬真中出拍攝」。「擬真中出拍攝」就是在拍攝途中男優先使用保險套，等到拍攝進入射精畫面時，再由劇組使用注射器把擬真精液注入女優私處內，待擬真中出劇情結束，導演就會把鏡頭定格在女優私處，拍攝人工精液緩慢流出的畫面好取信於觀眾。這招之所以能不定時上場救援，當然也是因為正版合法的AV都有萬惡馬賽克這層糖衣做保護，比較不怕被看出破綻。

至於有的女優會連「擬真中出」都堅持NG，原因多半是自我尊嚴不允許或是經紀公司策略。無論如何，片商和經紀公司都不能強迫女優拍攝中出片，也絕不允許到了片場才臨時通知或加戲「中出」。至於男優拍攝中出片前，雖然不用經過像女優般多的心理掙扎或吞藥準備，但也必須附上完整的性病檢查證明，而這些小心翼翼的事前準備，可都是男孩們在爽爽看中出片時所可能忽略的，請記得！除非你父愛無限且志在增產報國，否則中出這件事，咱們還是欣賞、欣賞就好。

(中時電子報)