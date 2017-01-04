歐男騎乘的輕型機車撞得粉碎。（陳心瑜翻攝）

歐姓機車騎士迎面撞上對向32歲林姓男子自小客車。（陳心瑜翻攝）

酒駕撞上自小客車 男騎士送醫不治。

新北市48歲歐姓男子今天早上10時許，騎輕型機車行經五股區中興路二段、往4號越堤道時方向時，穿越槽化線，迎面撞上對向32歲林姓男子自小客車。歐男送醫後仍因傷重宣告不治，警方表示，歐男抽血酒測值為93mg/dl，換算呼氣值為高達0.46，初判為酒駕釀禍，但事故原因仍待警方進一步釐清。

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(中時)