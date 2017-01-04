波特領銜嶄新田徑賽 國際田總叫好
宣布今年倫敦世錦賽結束後就將退休的牙買加短跑名將波特，希望為國際田徑界多做點事的想法不是說說而已，他將領銜參加2月初在澳洲舉行的嶄新田徑賽事「Nitro Athletics」，共有包括「波特隊」在內的6隊參賽，本項賽事更重視團隊表現，並獲得國際田總主席塞巴斯提安科大力支持。
嶄新賽事共有波特隊、中國大陸、日本、紐西蘭、澳洲、英格蘭等6隊參與，波特隊陣容由波特領銜，並由他去尋找國際田徑明星參賽，其他各隊則將派出國家隊出征。根據官網訊息，每隊共有24人，12男與12女，共有12項賽事，分別考驗技巧、耐力、力量，個人表現突出並非決勝關鍵，重點是累積更多團隊積分，特殊賽事包括跨欄接力、60公尺短跑與3分鐘長跑等，基本與一般田徑賽事規則相同，但另有累積積分系統。
波特自2008年北京奧運起，連續3屆奧運都拿下100、200公尺與400公尺接力3面金牌，他宣布在今年倫敦世錦賽後就將退休，但他強調，希望有更多機會與粉絲見面，也希望為田徑盡一份心力，如今「Nitro Athletics」的催生，正符合他的宣示，也更讓粉絲期待，「波特隊」將會有那些田徑明星。
上任後就積極推動田徑發展的國際田總主席塞巴斯提安科，樂見新一代田徑賽事的發展，他說：「田徑依舊是奧運的重要基礎，但我們相信田徑必須要有所創新，讓運動員與粉絲有更多機會互動，更重要的是，為田徑增加更多樂趣，讓更多孩子與群眾樂於進場。」
(中時電子報)
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