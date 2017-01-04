大潭電廠增建環差案 環委：重做環評

為了要解決今年限電危機，台電日前向日本購買2部緊急發電機組，並向環保署提出大潭電廠環差案。但經過環評委員審查後初審決議，台電需重做環評。

行政院環境保護署今天舉行「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫環境影響說明書第一次環境影響差異分析報告（燃氣單循環緊急發電計畫）」專案小組初審會議。

台電表示，此計劃是因應去年夏、秋2季的用電備轉容量吃緊，為了要解決今年的限電危機，擬在大潭電廠增建2台從日本購買的單循環緊急發電機組。

台電說，這也是2014年通過環評的「大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫」的一部分，且為了趕在7月運作，2月一定要動工。

不過，環評委員卻認為應該重做環評。環評委員游繁結說，整個計劃都變了，台電不應該做環差，而是重做環評。游繁結表示，緊急發電計畫應該是用在災害，或由總統發布緊急命令來發電，台電不該拿計畫來要求環差過關。

環委張學文表示，當初通過是用效率較好、較乾淨的複循環機組，現在改為單循環機組，就像政府鼓勵民眾汰換二行程機車，但國營事業卻推出二行程一樣。環委劉希平也說，2台單循環緊急發電機組的環境衝擊模擬避重就輕。

最後，環評委員決議，環差報告申請變更內容將燃氣複循環機組調整為單循環機組，氮氧化物排放濃度從8PPM調升為25PPM，計畫變更有降低環保設施的處理等級或效率，而涉有環評施行細則38條第1項第3款，應重新辦理環評的疑慮。

對此，台電指出，會尋求在環評大會翻案的機會。至於今年供電是否會吃緊，台電則沒有正面回應。1060104

(中央社)