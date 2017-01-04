紙風車368走過10年 期許求新求變

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「紙風車368兒童藝術工程」走過10年，邀集發起人、贊助者及志工共聚一堂，紙風車文教基金會董事長柯一正說，未來這項藝術工程會繼續，但形式內容再求新求變。

紙風車368兒童藝術工程從2006年12月24日起跑，到今年屆滿10週年，紙風車劇團昨天舉行10年大會慶祝，柯一正感謝社會各界大家一起和紙風車一同完成了這項藝術壯舉，並表示兒童藝術工程會繼續下去，但內容與形式會再求新求變。

紙風車兒童藝術工程2006年12月24日在宜蘭員山展開第一場演出開始，就堅持不申請政府補助，完全靠民間捐款，截至今年1月初為止，累積近6萬人相挺捐款，捐款金額達新台幣3億9000多萬元，共完成606場演出，參與觀眾多達135萬人。

柯一正指出，10年的背後，沒有社會各界的支持和辛苦演員們的付出，不可能完成這項任務，10年來從319兒童藝術工程到368兒童藝術工程，紙風車走遍全國鄉鎮，讓孩子接觸藝術，連外國人都做不到。

柯一正表示，未來兒童藝術工程在演出的內容與形式也一定會和過去有所不同，「在這個築夢的世代，希望更多的小孩有更多的笑容。」

紙風車表示，不論大環境如何轉變，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程是台灣孩子藝術的第一哩路，期待更多人小額捐款，為台灣孩子的未來做些事。1060104

(中央社)