台中盃全國創意大獎 讓創新變成商品

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台中盃全國創意大獎今天舉辦頒獎典禮，副市長林陵三表示，希望藉由建立創意平台，激發各界專業人士、學子的無限創意，且成為學生與企業間的橋梁，讓創新變成商品。

台中盃全國創意大獎今年邁入第5屆，以「希望台中．創意轉動」為主題，打造中市「生活首都．創意城市」的形象，今天在台中市政府舉辦頒獎典禮，且進行企業媒合簽約儀式，這次有5件入圍作品成功媒合企業，年產值預估2216萬元。

台中市經濟發展局指出，台中盃全國創意大獎共有設計發明類─學生組、專業組及創新服務類等3個類組，吸引1566件作品參加競賽，經2階段評選，共有81件獲獎，總獎金達200萬元。

今天的頒獎典禮中，由林陵三、經發局長呂曜志和亞洲大學校長蔡進發頒獎，頒發金、銀、銅獎各組1名，設計發明類佳作各組26名、創新服務類佳作20名。

林陵三表示，希望藉由建立創意平台，激發各界專業人士、學子的無限創意，且成為學生與企業間的橋梁，讓創新變成商品。

呂曜志指出，台中盃不僅重視創意，更重視如何協助創新作品取得專利，且協助人才與企業接軌，讓創意產業化，未來也希望得獎作品都能找到媒合企業，共同提升台中市在地產業的價值。

今年設計發明類專業組金獎是貫博企業公司張淵順「磁吸導引安全扣鎖」，利用磁鐵的吸力當輔助，配合LED發光裝置，在夜間更快速扣上安全帶，視障者可憑感覺獨立找尋上扣方式，更克服老年人、孕婦在視覺與肢體動作不便。1060104

(中央社)