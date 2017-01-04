深圳網賽遭直落二擊落 張凱貞無緣8強

台灣網球女將張凱貞今天在深圳公開賽以1比6、2比6不敵對手，無緣晉級8強。

世界女子職業網球協會（WTA）總獎金75萬美元（約新台幣2420萬元）的深圳公開賽（Shenzhen Open），自2016年12月31日起在中國大陸的深圳進行8天賽事。

女子單打世界排名130名的張凱貞，今天對上的是世界排名60名的捷克網球女將普里斯科娃（Karolina Pliskova），兩人曾在今年交手1次，當時張凱貞在力戰3盤後，以6比2、4比6、6（5）比7遭逆轉吞敗。

今天兩人再度交手，張凱貞以1比6、2比6，遭對手以直落二的盤數擊敗，無緣晉級8強。1060104

(中央社)