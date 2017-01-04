陸多地霧鎖機場 天津能見度零
中國大陸中央氣象台今天繼續發布大霧紅色預警，真不是開玩笑，天津機場上午能見度為0，完全不適宜任何航空器起降。
新京報報導，大陸空管部門發布預警，上午已有天津、河北石家莊和山東濟南、青島機場出現凍霧，能見度極低。
據大陸民航氣象中心資料，天津機場出現凍霧，能見度為0。民航氣象中心預測，天津機場能見度下午會逐步轉好。
北京首都機場部分霧，能見度900公尺，01跑道南端的跑道視程是100公尺。
河北石家莊機場上午也遭遇凍霧，能見度150公尺，跑道視程約200公尺，已有多個進港航班取消。
山東多處機場上午不適宜航班起降，濟南機場凍霧，能見度100公尺；青島機場凍霧，能見度不適宜飛機起降。
此外，今天會出現航班延誤以及取消的還有大連、鄭州、哈爾濱、西安、烏魯木齊等地機場。1060104
(中央社)
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