深圳鹽田公車全面電動化

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我要評比

據報導，中國大陸深圳市鹽田區已完全採用電動化公車。

根據南方網今天的報導，2016年底，從鹽田區開出的28條公車線路共660輛大巴實現了100%純電動化。

在充電方面，2016年初，鹽田只有18個充電樁，共60輛純電動公車，但其後區內新建成4個充電站合計58個充電樁。1060104

(中央社)