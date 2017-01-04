陸藝人曹璐客串韓喜劇 表演自然
南韓演藝經紀公司THETICTALK 今天表示，女團FIESTAR中國大陸籍成員曹璐將客串出演KBS 2TV於6日晚播出的喜劇「心裡的聲音」最後1集，飾演一名中國女演員。
南韓聯合新聞通訊社引述劇組表示，曹璐與金大明（飾趙俊）的對手戲極其有默契且自然，難以想像這是曹璐生平第1次演戲。
「心裡的聲音」是由NAVER連載10年的同名人氣網漫改編而來的家庭喜劇，講述立志成為漫畫家的趙石（李光洙飾）與家人之間溫馨搞笑的生活故事。
中國大陸苗族曹璐為南韓女團FIESTAR成員，自從參加MBC綜藝座談「Radio Star」，以及和南韓諧星曹世鎬一起出演MBC綜藝「我們結婚啦」後人氣陡升，成為在南韓演藝圈打拚走紅的大陸人士。1060104
(中央社)
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