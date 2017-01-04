王美玉：感化教育應改革成學校

監察委員王美玉日前發表「16」新書，以少年凱凱生前的遭遇，討論少輔院黑幕，呼籲感化院應改革成學校、投入教育資源與專業，而非讓孩子們帶著仇恨離開感化機構。

王美玉接受廣播「POP搶先爆」主持人黃光芹專訪，節目於中午播出。王美玉從記者轉任監察委員，主持人問她兩種角色差異時，她說，兩者都是扮演監督的腳色，並無太大不同，唯一的差異是現在在公部門裡，代表國家行使公權力。

王美玉日前發表「16：是誰讓少年帶著痛苦和懼怕走完他的人生？」新書，希望藉由這本書衝撞官僚體系跟行政高牆，也希望新書能引起社會大眾的共鳴以及聚集力量。

對於書名取為「16」，王美玉說，故事主角凱凱死於少輔院中的歲數，是16歲，也是當初凱凱媽媽離家出走的年紀。凱凱家三代一再繼承複製的生活是單親、貧窮，以及隔代教養。「凱凱的生命就從監獄中開始，在少輔院中結束，他的一生生也不自由、死也不自由」。

凱凱曾經偷了新台幣1000多元，最後因竊取一支手機，而遭裁定進入桃園少輔院接受感化教育。由於死前曾被凌虐，絕非官方所稱的抓養致死等說詞，因此凱凱事件，曾被形容為「少輔院的洪仲丘案翻版」。王美玉也因此展開行政調查，而發現少輔院內黑幕重重。

她觀看凱凱死前的26.5小時的監視錄影，王美玉說，看到凱凱右胸口的傷口，很痛，自己也幾度站起來，離開電腦前，掉下眼淚。任何人看了，也都會崩潰。

王美玉也談起當初提出糾正此案的過程。一開始法務部認為沒有重啟調查的必要，她聽到非常憤怒，開始跟法務部筆戰，終於在105年5月新政府上任之前，法務部終於回覆將重啟調查有人涉及業務過失致死，還有凱凱的致命傷。當初彈劾的人數較多，但最後通過彈劾只有4個人。

王美玉呼籲感化院應改革成學校、投入教育資源與專業。雖然凱凱是一個個案，但反映的是一個制度的問題、是一個通案。

她說，每年有1000人進出感化院，如果沒辦法把教育專業放進去， 卻用「曬豬肉」、體能訓練凌虐孩子，讓他們最後帶著仇恨離開感化機構，這樣對社會會有什麼樣可怕的結果？希望少輔院應改革成為學校，顧及孩子們的人權，並正視現在少輔院的孩子們所身處的黑暗面。1060104

(中央社)